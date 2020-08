Após deixar dupla, Ex-BBB Flayslane inicia carreira solo

Após chega ao fim a dupla que tinha com a cantora Mara antes do BBB20, Flayslane resolveu dar início a sua carreira solo. Nesta sexta-feira (14), a cantora lançou o seu primeiro single, o funknejo Saudade né, minha filha?, uma parceria com Jerry Smith.

Em conversa com o jornal Extra, a ex-sister, que além de compor a canção também produziu, fez o roteiro e participou da direção do clipe, afirmou: “Esse sempre foi o meu jeito de trabalhar. Eu me envolvo em todos os detalhes e me meto em tudo o que posso”.

Ligada nas tendências, apesar de ter iniciado no sertanejo, Flayslane escolheu um funkeiro para fazer um feat em seu primeiro trabalho solo. “Sou do sertanejo, mas com influências de outros gêneros porque sou eclética“, afirmou a polêmica ex-BBB.

“Não pretendo me rotular e me limitar, adoro desafios, e a mistura de estilos é prazerosa“, explicou Flay, que chamou para o clipe a amiga de Big Brother Bianca Andrade e a ex-De Férias Com o Ex Cinthia Cruz.

Já focada na carreira internacional, Flay revelou: “A curto prazo, tenho um projeto para o Brasil e, a longo prazo, para toda a América Latina, com participações em espanhol”.