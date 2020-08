Após demissão de Marcius Melhem, Dani Calabresa dá o que falar com postagem

Dani Calabresa compartilhou um gif da série The Morning Show e seus seguidores viram a manifestação como uma afronta a Marcius Melhem, que saiu oficialmente da Globo na última sexta-feira (14), meses após ter sido acusado de assédio moral por atrizes. Na época, o jornalista Leo Dias disse que a humorista foi uma das vítimas.

Com um emoji com as mãos para o alto como se estivesse agradecendo pela saída do ex-chefão do humor da emissora carioca, a comediante mencionou a série estrelada por Jennifer Aniston, com a própria estrela internacional dizendo que era hora dele ir para casa: “It’s time for you to go home”.

Fãs de Dani Calabresa reagiram contentes com a situação. “Meu Deus, que alívio deve ser… Brilha muito, sua linda”, desejou uma. “A série, o Gif, o momento, a vitória. Tudo se encaixou perfeitamente!”, definiu outro. “Esse momento é seu”, comemorou uma terceira. “A lenda foi vingada”, celebrou mais um.

Marcius Melhem deixou a Globo após 17 anos. Ele estava afastado do canal da família Marinho desde março, quando pediu licença por motivos pessoais. Em nota enviada a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a casa informou que o encerramento do contrato foi feito em comum acordo.

Como argumento para o fim da parceria, a empresa disse que “tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas”, pontuou. “Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a liderança de Silvio de Abreu, diretor de Dramaturgia da Globo”, completou

Confira: