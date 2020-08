Após demissão de Marcius Melhem, Globo promove mudanças no Humor

A recente demissão de Marcius Melhem ainda rende assunto dentro da Globo. A dispensa do humorista aconteceu após ele ser acusado de assédio por um grupo de profissionais, incluindo atrizes. No entanto, mesmo com a saída dele, o grupo pressionou a direção para que tome providências sobre o processo.

Por isso, mas sem mencionar as denúncias, a direção de entretenimento da emissora enviou um comunicado aos seus profissionais para falar sobre mudanças na empresa.

De acordo com a colunista Cristina Padiglione, o texto deixa claro que o canal segue um novo posicionamento a respeito do comando da área, que deixa de ter um comando específico para o Humor. Antes, o setor era de responsabilidade de Marcius Melhem.

O comunicado não é muito diferente do que foi feito na época em que o humorista pediu licença para se afastar e cuidar de uma das suas filhas, que mora nos Estados Unidos, em março.

Na época, o humor ficou sob os cuidados de Silvio de Abreu, que comanda a teledramaturgia. Porém, agora, a área ganhará autonomia e será acompanhada pelo Departamento de Desenvolvimento Artístico da Globo, chefiado por Monica Albuquerque.

Nesta semana, cabe lembrar, a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informou que um grupo de cerca de 30 contratados do canal carioca, incluindo atores e profissionais de outras áreas, enviou carta à direção. O objetivo era pedir reunião e manifestar descontentamento com a investigação.

Nela, os contratados declararam que, “com a urgência que o assunto merece”, estão engajados em “criar um ambiente de trabalho saudável, transparente e digno para todas e todos”.

Além disso, os profissionais pediram para debater medidas que garantam “daqui para a frente o respeito e a segurança” dos colaboradores. O alto escalação da empresa, então, aceitou reuniões com o grupo, mas o descontentamento permanece.

A publicação informou que um processo foi aberto dentro da Globo, mas tudo passou a ser tratado de forma discreta. Vale ressaltar que o escândalo veio à tona em 2019. Na época, notícias foram divulgadas de que Dani Calabresa tinha feito uma denúncia contra ele no compliance da empresa.

Em seguida, outras pessoas também buscaram o departamento para fazer acusações contra o agora ex-diretor. Porém, na nota sobre a demissão, a emissora afirmou que o contrato com Melhem estava sendo encerrado “de comum acordo” e que a relação com ele foi uma “parceria de 17 anos de sucessos”.