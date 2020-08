Após denúncia, PM apreende armas de fogo e munições em uma residência de Igreja Nova

Policiais foram informados que na casa o pessoal estava ingerindo bebida alcoólica e uma delas estava de posse de arma de fogo.

Foi por volta das 20h desta segunda-feira, 10 de agosto, que militares do 11º BPM receberam denúncia, via COPOM, que em uma residência no Povoado Cedro, pertencente ao município de Igreja Nova, estava com pessoas se aglomerando, ingerindo bebida alcoólica e ainda mais ostentando arma de fogo.

Policiais foram até o local, com apoio da ROCAM e PELOPES, e avistaram as pessoas na frente de casa realizando um churrasco, em plena pandemia de coronavírus. Foi perguntado a um indivíduo se o mesmo estava portando alguma arma e ele alegou que não. Apos adentrar no recinto, com a autorização do proprietários, os policiais encontraram 06 cartuchos de Cal.32, o revólver do mesmo calibre sem numeração e da maca INA, além de 05 cartuchos de espingarda Cal.28, 01 cartucho picotado de Cal.28 e 05 cápsulas de Cal.28, além da espingarda Cal.28.

De acordo com o informe da Polícia Militar, o proprietário da casa identificado como José Aurélio assumiu ser o dono das armas e das munições. Ele justificou que estava sendo ameaçado e por isso estava de posse desse arsenal.

O autor foi conduzido para Delegacia de São Miguel dos Campos para serem tomadas as medidas cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM