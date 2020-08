Após divórcio conturbado, Mayra Cardi afirma que vai estudar mentes doentes para orientar filha

Mais uma polêmica rodeia a vida pública de Mayra Cardi, após a influencer afirmar que vai se aprofundar em estudos psicológicos de “pessoas patologicamente adoecidas” com o objetivo principal de orientar sua filha, a pequena Sofia, de um ano, sobre como lidar com o pai, Arthur Aguiar.

Segundo a musa fitness, que considera o seu ex uma pessoa de mente doente, a necessidade de se qualificar acerca do tema surgiu diante do cenário conturbado no qual a separação lhe envolveu.

“Eu entendo de pessoas normais, não de pessoas adoecidas. Eu tenho sentido a necessidade, por motivos óbvios, de estudar a mente humana de pessoas patologicamente adoecidas“, disse em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Em seguida, ela contextualizou sua decisão: “Mesmo os profissionais levam muito tempo, às vezes, para perceber quando estão na frente de um sociopata, de um psicopata, de um narcisista perverso ou de alguém com qualquer tipo de patologia que a pessoa tenta disfarçar“.

Defendendo a importância de identificar traços de doença no comportamento daqueles que vivem ao seu redor, Mayra reforçou sua preocupação com a filha. “O motivo principal é minha filha. [Quero saber] a melhor forma para falar, para abordar e prepará-la. Obviamente, [ela] precisa“, justificou.