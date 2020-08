Após divórcio de Maria Ribeiro, Caio Blat pensa em casamento com Luisa Arraes

Após o divórcio com Maria Ribeiro ter saído, Caio Blat agora pensa em casamento com Luisa Arraes. Segundo informações da Veja, os famosos assinaram os documentos de separação na última terça-feira (18).

Agora, segundo o colunista Fefito, o ator começa a planejar os próximos passos para sua vida amorosa, mais precisamente sua relação com Luísa. Os dois namoram há dois anos e pensam no casamento.

Inclusive, os artistas estão juntos na quarentena e, por isso, chegaram até a gravar um capítulo para a série Amor e Sorte, da Globo, que tem estreia prevista para o mês que vem.

Além do casal de famosos, Tais Araújo, Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres também farão parte da série. As gravações são realizadas de maneira remota com casais e duplas de atores que estão passando a pandemia conjuntamente.

Por isso, coube a Caio Blat e Luísa Arraes trabalharem nas histórias, organizar e produzir as filmagens em suas casas, contando com apoio remoto da emissora.

No episódio, o casal recria cenas marcantes do cinema para escapar do tédio. Nas fotos, tiradas pelos próprios artistas, Caio e Luisa gravaram uma passagem metalinguística, encenando um filme dentro do episódio.