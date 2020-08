Após dura de Pedro Bial, Romero Britto muda o tom e comenta polêmica

Um dia depois de receber um “dura” de Pedro Bial no Conversa com Bial, da Globo, Romero Britto resolveu mandar um comunicado à imprensa para dar novas informações sobre a história do vídeo em que uma mulher aparece quebrando uma de suas obras.

Na última terça-feira (18), o programa de entrevista exibiu uma conversa com o artista plástico, que já tinha sido gravado há algumas semanas. Ele acabou sendo atualizado após a polêmica envolvendo a dona de um restaurante em Miami.

No programa, porém, Britto enviou um vídeo em que lamenta o incidente, mas não responde diretamente às perguntas de Pedro Bial. O apresentador, então, desabafou. “Eu tinha perguntado se ele estava conseguindo dormir bem no meio dessa crise toda, também quis conhecer a versão dele sobre o que aconteceu no restaurante e também perguntei por que só três anos depois esse vídeo veio a público”, destacou.

“A gente espera sinceramente que essa crise se resolva logo, ele é um brasileiro muito importante para todos nós e para a imagem do Brasil no mundo. Se ele tivesse respondido teria sido legal, teria sido legal pra ele, pra marca dele que movimenta centenas de milhares de dólares por ano, teria sido legal pras tantas pessoas cujo o emprego depende do trabalho dele e também teria sido bom para todos nós, fãs de Romero, e entre esses fãs, tantas crianças que o admiram demais”, completou.

Romero Britto voltou atrás e deu sua versão do fato. “A respeito do que foi divulgado, a verdade é que eu havia feito uma reserva para um grupo de pessoas no restaurante para tomarmos café da manhã e infelizmente de última hora algumas não puderam ir”, iniciou, em texto.

“Pedi o café para todos que foram comigo, brinquei sobre desconto e expliquei o imprevisto ao restaurante que aparentemente não gostou do fato de que nem todos meus convidados compareceram”, seguiu ele.

“A música também estava muito alta e não conseguíamos conversar, sendo assim pedi educadamente que abaixassem o volume do som. Como cliente me senti destratado. Não sei qual foi o interesse ou motivo para tal comportamento da funcionária ou da dona do restaurante”, afirmou o artista.

O brasileiro ainda revelou que tentou segurar a obra antes que ela fosse quebrada. “Tentei evitar que a maçã quebrasse com minhas próprias mãos, pois cada obra de arte que crio é muito especial para mim, como um filho, e possuem uma história e carga emocional única”, disparou.