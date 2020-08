Após edição histórica do JN, Lula ataca e faz grave acusação contra a Globo

O ex-presidente Lula (PT) chamou a atenção dos seus seguidores ao criticar a Globo neste domingo (9). O político detonou a edição histórica do Jornal Nacional, que apontou defeitos do governo Bolsonaro nos últimos cinco meses.

“O Jornal Nacional sabe que a Constituição também garante a liberdade de comunicação? O PT sofre a maior censura que um partido político já sofreu na mão da Globo“, acusou o ex-presidente.

Essa não é a primeira vez que Lula detonou a emissora, que tem feito várias críticas ao atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), desde o início do mandato.

Nesta semana, o JN despertou a ira de alguns internautas ao repercutir a vitória do líder da esquerda contra o ex-ministro Sergio Moro, após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a quebra de imparcialidade do então juiz da Lava Jato.

William Bonner foi quem anunciou a reportagem, que causou polêmica por não ter procurado o político ou sua defesa. “A segunda turma do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e retirou a delação do ex-ministro Antonio Palocci de uma ação contra ele na Lava Jato”, começou o âncora.

Marcos Losekann comandou a matéria, que deu importância à posição do relator Edson Fachin e aos principais pontos de acusação contra o ex-presidente. As considerações de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que acataram o Habeas Corpus da defesa e não pouparam críticas duras a Moro, no entanto, não foram exibidas.

O principal telejornal destacou os trechos em que os magistrados falaram em “inequívoca quebra de imparcialidade” e que o ex-ministro da Justiça criou “fato político”. No final, a atração comandada por Bonner e Renata Vasconcellos leu uma carta de Sergio Moro. A defesa de Lula ou mesmo o político não tiveram espaço na matéria.

