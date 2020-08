Após entrevista, Marcos Caruso reage e diz que não assumiu bissexualidade

Marcos Caruso virou um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira (12) após ter feito revelações em uma live com a drag queen Suzy Brasil. Durante a conversa, o ator afirmou ser uma pessoa “careta” quando o assunto é fantasias sexuais e falou em “parceiro ou parceira”.

Por isso, muita gente acabou entendendo a declaração como ele assumindo que é bissexual. Ao jornal Extra, no entanto, o veterano negou. “Eu não assumi coisa nenhuma e não tenho nada a dizer”, disparou ele.

“Fiz uma live com uma pessoa que eu admiro, que é Suzy Brasil, falando sobre várias coisas. A minha vida pessoal nunca foi exposta. Eu fiz a live na maior brincadeira e alegria. Em nenhum momento falei de bissexualidade”, declarou o famoso.

Marcos Caruso ainda desabafou: “Se alguém está interpretando assim, problema é da pessoa. Nós brincamos sobre várias coisas. Não existe uma pergunta dela a essa respeito e não existe nenhuma resposta minha sobre isso. A live foi muito clara. Se a pessoa que intuir sobre o que eu falei, é um problema da pessoa”.

Segundo o global, os internautas estão “procurando pelo em ovo”: “Não tenho que dizer onde está o pelo. Ovo não tem pelo. Já fiz brincadeiras com pessoas de outros sexos, religiões, credos, e não é por isso que eu sou budista e tenho que assumir que sou espírita, bissexual”.

“Se eu olho um cachorro, sinto vontade de beijar o cachorro, qual o problema? Agora, as pessoas são maldosas e os jornalistas querem sempre um furo onde não existe. Em nenhum momento foi falado em bissexualidade e muito menos agora eu quero esclarecer. Se fosse para ficar claro, eu teria esclarecido alguma coisa”, disparou ele.

Ainda na transmissão, o intérprete do Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo confessou que o olhar do seu parceiro ou parceira é “o que dá tesão”.

“O que me dá tesão é o olhar. Não me interessa o corpo, não importa o corpo. É o olho. Bateu, bateu. E se tem o olhar, é o olhar da pessoa, não o olhar da personagem”, afirmou o veterano.

“Como eu trabalho muito com personagem… Se eu levar para cama mais um…”, refletiu o ator, que foi casado com a atriz Jussara Freire e juntos tiveram dois filhos, Caetano e Mari Caruso.

Confira a live em questão: