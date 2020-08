Após escândalo, bolsonaristas criam campanha irônica contra a Globo

A acusação do doleiro Dario Messer contra a Globo foi um prato cheio para os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nas últimas horas, bolsonaristas levantaram a campanha “Rachadinha da Globo”, em alusão à rachadinha da Alerj, escândalo do qual o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) é apontado como um dos chefões.

Ironicamente, os seguidores do atual governo usaram o termo “rachadinha” para dar propriedade para a onda de ataques contra a emissora da família Marinho. Em delação premiada, o doleiro afirmou que repassou milhares de dólares para integrantes da família Marinho na década de 1990.

Ousados, usuários pró-governo no Twitter lançaram até uma nova programação para o canal. “Sessão da Tarde: A Casa Caiu. Novela: Salve-se Quem Puder. Série: Toma Lá, Dá Cá”, provocou um internauta. Em tom de deboche, o mesmo citou uma suposta reportagem especial para o Globo Repórter: “A incrível história da família dos leões ‘Marinhos’ na paradisíaca Ilhas Cayman. Quem são eles? Como vivem? O que comem? Sexta no GR”.

Em poucas horas, a campanha se tornou um dos principais assuntos da rede social. “Poxa, nenhuma notícia no O Globo sobre a Rachadinha da Globo? Nenhum comentarista do grupo para explorar o tema?”, questionou outro. “Rachadinha? A gente vê por aqui”, ironizou um terceiro. “Jair Bolsonaro mandou lembrança! Globo Lixo!”, disparou mais um.

Sobre as acusações de que teria recebido os valores em espécie, a família Marinho emitiu a seguinte nota: “A respeito de notícias divulgadas sobre a delação de Dario Messer, vimos esclarecer que Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho não têm nem nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior. Da mesma maneira, nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades”.

Confira a repercussão na web:

Programação #GloboLixo Sessão da tarde: A Casa Caiu

Novela: Salve-se Quem Puder

Serie: Toma Lá, Dá Cá

Globo Repórter: A incrível história da família dos leões MARINHOS na paradisíaca Ilhas Cayman

Quem são eles? Como vivem? O que comem?

Sexta no Globo Repórter#RachadinhaDaGlobo — Luís Roberto 🇧🇷 (@Luis_R_Oficial) August 15, 2020

Poxa, nenhuma notícia no O Globo sobre a #RachadinhaDaGlobo ? Nenhum comentarista do grupo para explorar o tema ? — Luiz Lima (@Oficialluizlima) August 15, 2020

Já deram uma olhada nos Trends hoje? A #RachadinhaDaGlobo está em primeiro lugar… pic.twitter.com/RrAoXN6CgD — SuburbanoNato (@NatoSuburbano) August 15, 2020

Diz aí, Bonner, como que tá a pauta do JN? Vai ter #RachadinhaDaGlobo, vai? Diz aí! pic.twitter.com/vxbuwWIkbE — Jede@o dōTERRA (@jedeao) August 15, 2020

Estão falando em #RachadinhaDaGlobo

Eu não sei de nada!!! 🙄🤔 pic.twitter.com/1843Q622PQ — Luciano Polo (@LucianoPolo10) August 15, 2020