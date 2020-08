Após especulações, Maiara e Fernando Zor seguem separados

Péssima notícia para os fãs que shippam Maiara e Fernando Zor. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, apesar dos rumores que eles tenham reatado, os sertanejos seguem separados.

Após vazar algumas fotos dos dois pescando juntos, internautas se animaram pelo possível retorno do casal. Na ocasião, os cantores tentaram uma reaproximação, mas não conseguiram voltar com o romance.

De acordo com a publicação, a assessoria de Fernando confirmou que o músico e Maiara continuam separados.

Há uma semana, a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, anunciou que Zor e a irmã de Maraisa tinham reatado o namoro e curtiram momentos em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, na pousada Recanto dos Jaus.

Para quem não se lembra, Fernando anunciou no Instagram o fim do namoro com Maiara no dia 18 de julho. “‘Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu’. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida“, iniciou.

“E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando“, concluiu.