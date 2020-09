Após Esquenta! e A Fazenda, Luane Dias realiza sonho da casa própria

Luane Dias, que foi descoberta por Regina Casé e integrou elenco do Esquenta, da Globo, comemorou esta semana a conquista da casa própria. A jovem que morava na Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio, se mudou para uma residência em Jacarepaguá, Zona Oeste.

“2013 x 2020. Antes de dar certo deu muito errado, não desista pois você precisa provar do melhor gostinho do mundo que é: Tudo o que eu sofri valeu a pena!“, escreveu ela na legenda de um post que mostra ela na antiga casa de tijolo, na comunidade, e atualmente.

Anteriormente ela já havia comprado uma casa de dois andares e piscina na Ilha do Governador. “Vim da favela e não tinha grandes expectativas. Pensava que eu ia morar para sempre ali e seguir os mesmos passos da minha mãe, de ter que trabalhar muito nova e não ter grandes oportunidades na vida. As coisas foram acontecendo e eu procurei manter o pé no chão. A primeira coisa que eu quis ter foi a minha própria casa“, contou a morena em entrevista ao jornal EXTRA em 2017.

“Morava numa quitinete com minha mãe e irmão. E hoje eu tenho uma casa bem espantosa e um quarto só para mim. É um porto seguro saber que temos o nosso canto. Tenho um irmão bebê e me dá uma certa paz em saber que ele vai ter onde morar“, comemorou na ocasião.

Luane também comprou um carro e assumiu todas as despesas da casa.

Confira: