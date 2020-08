Após estreia no Globoplay, Estrela-Guia bomba em buscas na web

Novela protagonizada por Sandy, Estrela-Guia (2001) chegou ao Globoplay em 6 de julho, acompanhada de duas produções inéditas – o documentário Sandy e Junior: A História e o show Sandy e Junior: Nossa História. A trama de Ana Maria Moretzsohn conquistou feito semelhante ao de Tieta (1989), outro dos clássicos da Globo disponibilizado na plataforma.

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, as buscas por Estrela-Guia cresceram 286% desde a estreia no Globoplay. A pesquisa realizada pelo Google para a coluna de Kogut no jornal O Globo destaca ainda os atores mais procurados pelo público do folhetim: Sandy, Guilherme Fontes, Netinho Alves, Rodrigo Santoro e Thais Fersoza.

Em Estrela-Guia, Sandy encarnou Cristal, jovem criada em uma comunidade alternativa que, após a morte dos pais, é levada para o Rio de Janeiro pelo padrinho Tony (Fontes). Os dois acabam apaixonados. Ele, um empresário acuado pela estressante rotina da cidade grande, é pai de Daniel (Netinho), fruto do relacionamento com Dominique (Ana Carbatti).

Quem também atravessa o caminho de Cristal é Carlos Charles (Santoro), encarregado pela mãe, Daphne (Lilia Cabral), de seduzir a órfã e tomar posse das terras que abrigam a comunidade e uma preciosa jazida de diamantes. O playboy acaba envolvido por Gisela (Thaís), filha de Vanessa (Carolina Ferraz), namorada de Tony.

Cabe lembrar que o Globoplay já anunciou as cinco novelas que serão inseridas no catálogo entre agosto e setembro. Torre de Babel (1998) está disponível no streaming desde segunda-feira (3). Dia 17 é a vez de Fera Radical (1988); dia 31, A Indomada (1997). No mês seguinte, Laços de Família (2000) – na versão original e na editada para o Vale a Pena Ver de Novo, onde substitui Êta Mundo Bom (2016) – e Meu Bem Meu Mal (1990), dias 14 e 28.