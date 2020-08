Após fazer ensaio para a Globo, Thammy Miranda vira alvo de críticas

Thammy Miranda foi alvo de ataques da web mais uma vez por um ensaio em comemoração ao Dia dos Pais. A Globo chamou o ator para imagens fofas entre pai e filho e, em um post no Facebook, internautas não pouparam críticas pela escolha.

“O fofurômetro explodiu! Para comemorar o Dia Dos Pais, Thammy Miranda fez um ensaio cheio de momentos amorosos com o pequeno Bento“, destacou a publicação da emissora da família Marinho na rede social.

O Gshow trouxe imagens de Thammy Miranda com o filho Bento, de 7 meses. O site de entretenimento da emissora destacou que o ator estava “orgulhoso da cria” e que o filho de Gretchen não deixou de registrar “cada fase do crescimento do bebê“.

Nos comentários, Thammy foi chamado de mãe por internautas, que apontaram o fato dele ter nascido sem o órgão masculino. “Eu até acredito que Thammy seja maravilhosa mãe, que como várias outras, inclusive eu, fazemos o papel de pai e mãe. Bento é lindo e parece ter duas mães que amam e cuidam de verdade!“, declarou uma.

Outro provocou: “Não tem pirulito, então é mamãe! Falem o que quiserem, mas é e sempre será mãe, e não pai!“. “O que será que a igreja acha disso?“, questionou um terceiro. “Instinto materno confundindo com instinto paterno, querer não é poder“, debochou mais uma.

