Após ficar de fora de A Fazenda 2020, Tati Minerato arma barraco com médico

Nome cotado para A Fazenda 2020, Tati Minerato precisou ficar de fora do reality depois das complicações que aconteceram após sua lipoaspiração. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a loira armou o maior barraco na clínica Medical Center, local onde fez o procedimento.

Em um áudio divulgado pela publicação, Tati aparece discutindo com Felipe Tozaki, o médico que fez a intervenção que quase a matou. Também é possível escutar a mãe da famosa acusando o profissional, que tenta se fazer de vítima, de erro médico.

“Ainda estou com a infecção. Você me impediu de trabalhar”, disparou a influencer. “Estou com um buraco aberto aqui. Eu tive uma baita infecção. A vítima fui eu”, afirmo.

“Espera a polícia chegar, vamos todos para a delegacia e vou prestar queixa criminal contra ele. Ele vai nos acompanhar na delegacia”, bradou a mãe de Tati.

Após o médico afirmar que elas querem R$ 200 mil, a loira devolveu: “De forma alguma. O valor que você ofereceu não cobre os custos de tudo que aconteceu. Nunca foi pedido esse valor”.

“O dinheiro que a gente quer é para cobrir a cirurgia, a outra cirurgia e os gastos que tive com toda a medicação, com todo o tratamento da infecção”, explicou a celeb.