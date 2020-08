Após idas e vindas, Rafaella Santos tenta reconquistar Gabigol

Protagonista de um relacionamento cheio de idas e vindas, Rafaella Santos segue tentando reconquistar Gabigol. Segundo o jornal Extra, a irmã de Neymar está fazendo de tudo para ter o jogador de volta em sua vida.

Para quem não se lembra, o craque do Flamengo rompeu com a morena no início do ano, enquanto rolavam boatos de que Rafaella estaria grávida, algo que nunca foi confirmado por ela.

Por falar em filho, o jogador sempre fala para amigos que é louco para ser pai. No entanto, Santos não inclui o plano de ser mãe em sua lista.

Após meses afastados, a influenciadora digital segue apaixonada pelo ex-namorado. Querendo mudar o status de relacionamento, Rafaella segue tentando reatar com o boy, coisa que pode não demorar para acontecer.

Para quem não sabe, os dois foram vistos jantando juntos na última semana de julho, em uma pizzaria na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a publicação, Santos e Gabigol já tinham se encontrado antes disso.

O atacante do Flamengo e a irmã do contratado do PSG estiveram juntos em Angra dos Reis. Enquanto Santos levou algumas amigas para passar alguns dias na Costa Verde, onde Neymar tem casa, Gabigol divertiu-se com parceiros pela região.