Após meme do banheiro, Gracyanne Barbosa lança produto que ajuda intestino

Sempre muito aberta para falar sobre as coisas, Gracyanne Barbosa já virou meme por sumir da internet porque ficou horas no banheiro sem conseguir evacuar. Sem querer passar pela situação outra vez, a musa fitness tomou uma solução.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a influenciadora digital resolveu lançar um kit para regular o famoso intestino preguiçoso. “Primeiro eu usei o kit para testar sua eficiência e segurança“, disse Barbosa, mostrando sua responsabilidade com aquilo que trabalha.

“Amei e resolvi lançar assinando o produto. São sachês e cápsulas. Os sachês têm lactobacilos e vitaminas e são pra tomar pela manhã. As cápsulas ajudam com inchaço do intestino, irritação e prisão de ventre e são para tomar à noite“, explicou.

Ainda na conversa com a publicação, Gracyanne Barbosa contou qual a maior dificuldade que está enfrentando durante a quarentena: “O meu maior desafio tem sido ficar sem meus eventos, o contato direto com o público, sentir o carinho das pessoas“.

“Desde que me tornei uma pessoa pública, passei a fazer eventos, representar marcas… Nunca tinha ficado mais de uma semana sem eventos. Sem dúvidas,esse tem sido um grande desafio”, completou.