Após negar término, Sergio Guizé posta foto com Bianca Bin

Sergio Guizé decidiu usar o seu Instagram, nesta sexta-feira (14), para postar uma foto ao lado de Bianca Bin. A postagem aconteceu em meio a rumores de crise na relação deles.

Cabe lembrar que o ator, por meio de sua assessoria, já havia negado qualquer problema no relacionamento. Na publicação, então, o galã apenas legendou a imagem com um ponto final.

Sergio Guizé e Bianca Bin estão juntos há mais de dois anos e se casaram em 2018. Os dois costumam ser discretos com a relação, mas já chegaram a postar momentos românticos deles nas redes sociais.

Assim que os boatos do término do casamento deles vieram à tona, o ator publicou uma imagem dos dois com um “alerta” de notícia falsa. A artista decidiu fazer a mesma postagem em seu perfil do Instagram.

A informação havia sido dada pelo jornalista Leo Dias. O colunista, inclusive, disse que eles já estavam em processo de separação de bens.

Os atores começaram a se envolver enquanto faziam um par romântico em O Outro Lado do Paraíso, mas já trabalharam juntos em 2016, em Êta Mundo Bom!, ambas da Globo.