Após novela ser adiada, Gabriel Fuentes faz primeira apresentação em atração culinária

Gabriel Fuentes precisou mudar os planos profissionais após ter sua participação na novela da Globo adiada, em razão da pandemia do novo coronavírus. O ator estará no elenco de Nos Tempos do Imperador, que estrearia em abril deste ano, mas agora só será exibida no início de 2021. Com a alteração, ele decidiu estrear o programa Na Cozinha com Fuentes, em seu canal no YouTube.

“Sou uma pessoa que sonha muito, tenho muitas ideias e não gosto de ficar parado. O Na Cozinha partiu de uma vontade minha de compartilhar as receitas que venho criando, junto com ideias que troco em longas conversas com o Felipe Carauta, meu amigo e empresário, e resolvemos juntos criar o projeto. A partir do programa, vão ser criadas outras vertentes que ainda não posso adiantar“, contou em entrevista à revista Quem.

O ator afirmou ainda que está feliz com o projeto, que foi lançado no dia 3 de agosto. “Fiquei muito surpreso com a resposta imediata. Estou amando o retorno, mesmo que em pouco tempo. E acho que vai acabar se tornando um vício. Esse contato, em um momento que estamos precisando estar distantes, é uma delícia, sem dúvida“, disse.

Fuentes, que integrou o elenco de Malhação – Vidas Brasileiras, como Érico, agora atuará em uma novela de época, ao lado de grandes profissionais da teledramaturgia.

“Estou muito feliz com esse novo desafio. Nunca trabalhei em uma novela de época e em um núcleo de comédia, ainda mais como filho de gênios da dramaturgia como Vera Holtz e Luiz Mello“, destacou o ator, que está passando a quarentena ao lado da família, em Minas Gerais.