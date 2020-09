Após oito meses, jornalista deixa a CNN Brasil e desabafa

Ananda Vasconcelos resolveu usar suas redes sociais, nesta segunda-feira (31), para anunciar que está de saída da CNN Brasil. A jornalista ficou apenas oito meses no canal de notícias, que iniciou sua operação em março.

“Foram 8 meses muito intensos. Conseguimos colocar uma TV no ar com o esforço de muita gente boa! Posso dizer que são os melhores profissionais com quem já trabalhei”, afirmou a repórter em postagem.

Sem revelar o motivo pela qual deixou a emissora, Ananda completou: “Gente divertida e que trabalha muito! Viramos uma família! Fiz amigos que vou levar pra vida toda! Agora, sigo para novos desafios profissionais”.

Antes de trabalhar na CNN Brasil, a repórter fazia parte do Primeiro Impacto, do SBT. Nos comentários da postagem, a jornalista recebeu o carinho dos seus seguidores.

“Voa alto águia!! Estamos aqui na torcida!!”, escreveu um internauta. “Vai fazer MUITA falta, Anandinha!!! Voa alto e nos vemos em breve!!!”, disse outro. “Linda e competente !!! Certeza que vai continuar voando com muito amor e sucesso”, declarou um terceiro.