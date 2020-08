Após pedir auxílio emergencial, Evandro Santo é contratado para atração do SBT

Ex-Pânico, Evandro Santo já tem um novo contrato na TV. Semanas após pedir o auxílio emergencial do governo durante a pandemia da Covid-19, o famoso acertou com o SBT para ser novo jurado do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho.

De acordo com informações do ., a estreia do humorista está marcada para acontecer na próxima segunda-feira (31), dia em que Ratinho voltará a apresentar o formato ao vivo, em São Paulo.

O canal confirmou a contratação de Evandro Santos para reforçar o time de jurados do quadro, com o objetivo dele dar nota aos calouros que participam com apresentações dos mais variados tipos.

No começo do mês, o famoso rasgou o verbo contra Fábia Oliveira após a jornalista ter descoberto que o humorista foi um dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

No Instagram, ele não escondeu a sua revolta contra a fofoqueira. “Estou muito puto da minha vida e vou falar o porquê. Recebi um direct daquela jornalista Fábia o quê? Fábia Oliveira! Aquela que está tendo problema, que fica atazanando a vida de todo mundo, falando dos processos, falando da Fontenelle”, disse, se referindo ao trabalho de Fábia na cobertura da guerra judicial entre Felipe Neto e Antonia Fontenelle.

O comediante contou que a jornalista chegou até ele e perguntou se recebeu o auxílio, já que o seu nome consta no Portal da Transparência. “Ela teve a coragem de me perguntar se eu recebi o auxílio do governo. Se é verdade, e grifou, mostrando se fui eu quem fez o pedido ou não. Se eu peguei ou não esse auxílio, meu amor, é um direito meu”, defendeu.