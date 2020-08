Após pedir demissão da Globo, jornalista volta como repórter de Ana Maria Braga

Meses após pedir demissão da Globo, o jornalista Rodrigo Alvarez voltou à emissora como o novo repórter de Ana Maria Braga. A sua primeira aparição após oito meses longe do canal da família Marinho foi durante o quadro do Mais Você no Encontro da última sexta-feira (21).

Na reportagem, o jornalista apresentou uma matéria gravada na França sobre o autor do livro O Pequeno Príncipe. Antes, Ana Maria anunciou a novidade ao público: “Ganhamos um colaborador que você conhece bem, Fátima, e todos que acompanham o Jornalismo da Globo. É o repórter Rodrigo Alvarez”.

A loira apresentou parte do extenso currículo do correspondente internacional. “O Rodrigo foi correspondente da Globo nos Estados Unidos, Israel, Alemanha, França, e ao longo da sua carreira como jornalista também se tornou um escritor. Já publicou nove livros e já esteve no meu café da manhã para falar disso”, recordou.

Ana Maria resumiu em sua participação remota no matinal. “A matéria inédita com que ele estreia aqui hoje fala de um outro livro, que todo mundo conhece. É O Pequeno Príncipe, do escritor Antoine de Saint-Exupéry [1900-1944]. O Rodrigo Alvarez, que está agora na França, ele vai mostrar o castelo onde morou o escritor”, disse.

Alvarez leu trechos do livro famoso, mostrou detalhes do interior do castelo e conversou com parentes de Antoine que ainda moram no local. “Obrigada, Rodrigo, bem-vindo mais uma vez à nossa casa. E já estamos esperando sua próxima reportagem, tá bom?”, declarou Ana Maria Braga. “E se você precisar de ajuda para fazer essas coisas difíceis, pode me chamar, viu?”, emendou Louro José.