Após perder peso, Fábio Assunção surpreende com flexão em local inusitado

Fábio Assunção mostrou que seus 27 quilos a menos e a rotina de exercícios físicos deram realmente lugar para muita força no corpo. No Instagram, o ator surpreendeu com uma série de flexões em um local perigoso

Na tarde deste domingo (23), o artista compartilhou um vídeo em que aparece sem camisa, no meio da natureza, fazendo flexões entre duas pedras.

“Liberdade e amor!!! (Força e natureza / Em família, um pedaço dela!!!) Desejo muita saúde a todos!!!“, legendou o global.

De acordo com o ., estavam no passeio: João Assunção, filho de 17 anos do ator, Giovanna Vieira, namorada do jovem, e um amigo do casal.

Nos comentários, o jovem João, que deixou um emoji de coração e um de agradecimento, também escreveu: “Família”.

Fãs também deixaram mensagens carinhosas para Fábio Assunção. “Inspiração total!! Parabéns!!“, escreveu um seguidor. “Maravilhoso”, disse uma internauta. “Lindo! Muita paz, saúde e luz em seu caminho“, afirmou mais uma..