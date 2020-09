Após período na Europa, Anitta volta ao Brasil e adota cães com deficiência

Após passar um temporada na Europa, Anitta voltou ao Brasil. Neste domingo (30), a funkeira falou do seu retorno no Stories do Instagram, e ainda contou uma novidade ao seguidores.

Quando chegou no aeroporto de São Paulo, a cantora, que mora no Rio de Janeiro, revelou que adotou três cachorrinhos, sendo um cadeirante e o outro cego.

“Oi gente! Ainda não cheguei em casa, estou em São Paulo porque adotei três cachorros. Dois deles são do instituto da Luisa Mell”, disse Anitta.

“Um deles é cadeirante, estamos esperando o aparelho dele chegar. E outro é cego e era usado só para fazer filhotes. O último é aquele que eu comentei nas redes sociais da Luisa, lembram?“, completou.

Feliz em poder dar um lar para três animais, a artista não escondeu a animação: “Cheguei já feliz da vida. Quem está feliz dá um grito! Eu estou”.

Enquanto a Poderosa exalava sua empolgação, ela confessou que sua mãe pode não curtir muito a novidade, já que é ela quem terá que cuidar dos cães a maior parte do tempo, pois a cantora possui muitos compromissos. “Minha mãe vai morrer quando eu chegar em casa. Ela vai se matar, tadinha“, afirmou Anitta.