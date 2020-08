Após polêmica, Arthur Aguiar e Mayra Cardi selam a paz e ator desabafa

Apesar de separação com Mayra Cardi ter sido polêmica, Arthur Aguiar está conseguindo contornar a situação e ter uma boa relação com a filha, a pequena Sophia.

Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o ator revelou que visita a casa da ex-esposa quase todos os dias para ver a menina. Além disso, ele contou que tem se esforçado para ser um pai presente. “Tem sido maravilhoso poder estar com ela o máximo de tempo possível”, afirmou Aguiar.

De acordo com a publicação, depois da separação, o artista entrou uma uma liminar para conseguir ver a filha algumas vezes na semana e também ter o direito de levá-la para passear aos domingos.

“Como eu e a Mayra não estávamos nos falando até então, e também por conta de todos os trâmites judiciais, eu ainda não tinha conseguido ver a Sophia”, explicou o ex-esposo da coach.

E não é só a relação de Sophia com Arthur Aguiar que está boa. O clima entre Cardi e o ator também melhorou. “A Mayra me procurou, me mandou mensagem levantando a bandeira branca e me fez um pedido para que eu não exercesse a liminar de tirar a Sophia de casa”, revelou.

“Ela sugeriu que eu fosse para a casa onde elas estavam e ela iria sair para que eu pudesse passar o Dia dos Pais com a minha filha lá. Obviamente que, pensando no melhor para a Sophia, abri mão da ideia de buscá-la e aceitei a proposta que a Mayra fez”, contou.

Com a paz selada entre o ex-casal, as coisas melhoraram. “De lá pra cá, nós voltamos a nos falar e, na semana seguinte, a gente já estava conseguindo se ver e conviver no mesmo ambiente sem nenhum tipo de clima ruim. Está sendo maravilhoso porque isso é muito importante pra Sophia“, pontuou Arthur Aguiar.

Para quem não sabe, Mayra Cardi e a filha estão morando no interior de São Paulo, que fica a cerca de duas horas da capital, onde fica a casa do pai da pequena. “Já estou procurando uma casa para que possa estar mais perto, pois tenho acordado todos os dias às 4h30 da manhã para conseguir estar lá na hora que a Sophia acorda. Acredito que a gente esteja entrando numa nova fase e espero que, cada dia mais, as coisas tomem o melhor rumo possível para todos”, finalizou.