Após polêmica com Marcelo Tas, Marcelo Adnet provoca com novo vídeo

Em pouco mais de dois minutos, Marcelo Adnet usou da criatividade para alfinetada sutil no novo vídeo do Sinta-se Em Casa, no Globoplay. O humorista citou a polêmica envolveu Marcelo Tas e sua afirmação sobre Cuba, além de uma crítica ao maior protagonista das lives durante a pandemia: as prateleiras.

“Enquanto o Carnaval não chega eu vou apresentar uma profissão que está em alta nesta pandemia. Um luxo, um escândalo, uma vibração de cores formas que é a profissão de designer de prateleiras”, anunciou o ator interpretando o carnavalesco Milton Cunha.

“Durante as entrevistas, as prateleiras são verdadeiras estrelas. Fui eu que fiz a prateleira belíssima de Caetano [Veloso]. Fui eu que montei a prateleira poderosíssima de Adnet no Roda, misturando elementos da música popular, Tom Jobim, João Saldanha”, listou.

Em seguida, ele deu uma aula de como preencher a prateleira dos espectadores. “Mas você pode montar a sua prateleira! Em harmonia com a sua personalidade para despertar a fantasia na cabeça dos espectadores, com luxos alegorias e adereços”, começou.

“Vamos preparar a sua prateleira, customizá-la! Um homem misterioso, que estuda árabe, Hitchcock, poemas de Oswaldo de Andrade, estuda russo e lê poemas em italiano de Orlando Furioso, um homem furiosíssimo, um homão cafuçu…”, provocou Adnet.

Em seguida, usou como base falas do Roda Viva para os maiores destaques do vídeo: primeiro, a frase em que o próprio questiona: “Como morar no Brasil e não ser de esquerda?”. E o segundo, sobre a pergunta polêmica de Marcelo Tas: “Quando você fala que é um humorista de esquerda, você nunca reparou que em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista?”.

No vídeo, Marcelo Adnet preparou uma prateleira para um homem da esquerda. “Um homem de esquerda, um homem engajado, um companheiro, um homem do grêmio, do DCE, ele lê a Assembleia Constituinte, Dicionário de Tupi, tem Jango, Elite do Atraso e aquele boy que é puro surf, ao ar livre, com fotos do Caribe, a história de Aruba, com toque de Cuba para dar um toque de humor, são tantas as possibilidades…”, considerou.

Confira: