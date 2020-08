Após polêmica com Marcius Melhem, Dani Calabresa ganha programa no GNT

O mundo realmente girou para Dani Calabresa. Após toda polêmica com Marcius Melhem, a humorista irá retornar para a telinha. Agora, a artista participará de uma atração no GNT.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a global, que trabalhou no Zorra por cinco anos, recebia convites desde 2015 do GNT. No entanto, Melhem, que era diretor do núcleo de projetos humorísticos da Globo, impedia as negociações.

De acordo com a publicação, o programa que a artista irá participar, que ainda não teve o nome revelado, está em fase de pré-produção e terá as gravações realizadas nos Estúdios Globo.

Para quem não sabe, em dezembro de 2019, Dani Calabresa, Maria Clara Gueiros e outras atrizes da Globo, acusaram Marcius Melhem de assédio Moral. Em março deste ano, o global pediu licença de quatro meses do posto que ocupava na emissora.

O período já passou, mas o humorista ainda não retornou e segue sem previsão de volta. Na época em que se afastou, a Globo, por meio de nota, explicou que a razão do feito seria para que o artista conseguisse acompanhar um tratamento de saúde de uma de suas filhas.