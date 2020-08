Após polêmica envolvendo protocolo, Corinthians realiza novos testes para covid-19

De olho no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o elenco do Corinthians realizou novos testes para covid-19 nesta quinta-feira. Segundo o médico do Alvinegro, Dr. Ivan Grava, o protocolo adotado pelo clube exige a realização de exames semanais.

“Hoje nós realizamos nosso exames periódicos, apesar de o time estar concentrado desde o retorno do Campeonato Paulista. Nós temos dentro do protocolo a realização semanal de exames, e isso foi realizado hoje para que a gente possa ter um controle melhor e a maior segurança possível para nossos atletas e membros da comissão para poderem desempenhar o jogo da forma mais segura”, disse Ivan Grava em vídeo divulgado pelo Corinthians.

Os testes sucedem uma polêmica envolvendo o protocolo de segurança para o Campeonato Paulista. No início da semana, passou a circular a informação, publicada inicialmente pelo Globesporte.com, de que o Corinthians não pretendia fazer exames antes dos jogos das finais do estadual diante do Palmeiras.

Em sua defesa, o Alvinegro apontou que respeitou o protocolo previsto pela Federação Paulista de Futebol e aproveitou para acusar o Palmeiras de descumprir medidas de segurança, por não manter os jogadores em isolamento.

As acusações esquentaram o clima do clássico na véspera da primeira partida da decisão. Dentro de campo, o jogo terminou sem gols, deixando a definição para o próximo sábado, quando Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque.