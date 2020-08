Após polêmica no Windows 10, CCleaner causa problemas no Firefox

O CCleaner, programa de limpeza e manutenção, está eliminando extensões e dados do Mozilla Firefox. O problema foi denunciado por usuários do navegador, sobretudo da versão 79.0, recentemente lançada pela empresa.

Com esta atualização, o Mozilla alterou o local e a maneira como os dados das extensões são instalados e, posteriormente, sincronizados com o Windows 10. Especula-se que esta alteração fez com que o CCleaner começasse a excluir mais do que deveria, incluindo dados do navegador e, principalmente, as extensões.

Apesar de este problema parecer novo, indícios apontam que ele já é antigo. Quando a versão de testes do Mozilla Firefox 79.0 foi lançada, usuários do CCleaner já reclamavam do problema. No entanto, nenhuma correção foi realizada pela Piriform, empresa da Avast responsável pelo programa.

Baixaki/Reprodução

Problemas no Windows 10

No começo deste mês, o CCleaner apresentou erros relacionados ao Windows Defender, antivírus nativo do Windows 10, que o classificou como “software potencialmente indesejado” — o que pode acontecer, mesmo se o programa não apresentar atividade maliciosa.

Em um comunicado, a Avast afirmou que entraria em contato com a Microsoft para esclarecer os motivos da classificação. Quanto ao erro apresentado no Mozilla Firefox, a empresa ainda não se pronunciou.