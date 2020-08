Após polêmica, Thammy Miranda surpreende e grava especial de Dia dos Pais do SBT

Está ainda pipocando a campanha que trouxe Thammy Miranda como protagonista da polêmica campanha de Dia dos Pais de uma famosa marca de cosméticos. Depois de comentários transfóbicos, detrações e muitos famosos em defesa do famoso, mais outra novidade surgiu para acirrar o assunto.

O filho de Gretchen apareceu na ferramenta de Stories do Instagram com a Andressa Ferreira, sua esposa, e o filho dos dois, Bento. O trio familiar participará de um especial de Dia dos Pais para o SBT, mais especificamente no programa da Eliana.

“Olha quem está aqui em casa, gente“, disse a mulher de Thammy, eufórica com a novidade, em vídeo que publicou. “Vai ser muito legal! Domingo está chegando”, completou Andressa, confirmando que podemos esperar sua família aparecer na TV no domingo (9).

Eliana, que também publicou vídeos curtos na rede social, se rendeu pela fofura de Bento e elogiou o trio: “Uma pena que eu não posso beijar e nem agarrar. Coisa mais linda do mundo essa família“. A evitação de contatos físicos se deve pela pandemia de Covid-19, que ainda assola o Brasil.

No início da noite de terça-feira (4), Thammy Miranda postou uma selfie com a esposa e o filho e disparou: “Deus dá grandes batalhas para grandes guerreiros! Somos escolhidos por ELE“.

Confira: