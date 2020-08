Após polêmica, web encontra vídeo de Marcelo Tas fazendo humor em Cuba

Marcelo Tas foi alvo de internautas por causa de um comentário feito durante o Roda Viva com Marcelo Adnet, na TV Cultura. Em pergunta ao entrevistado, o apresentador do Provoca disse que “não existe humorista em Cuba”. A web, então, resgatou vídeos do próprio brincando com a população e fazendo piadas sobre a polícia no país.

No vídeo que já foi visto por mais de 14 mil usuários do Twitter, o famoso apareceu com um microfone na mão entrevistando populares. De repente, a polícia chegou e pediu seus documentos. Na matéria, Tas pensou que seria preso.

Após a checagem dos dados, o policial liberou a equipe de reportagem e foi embora. Aliviado, o então repórter virou motivo de piada para um cidadão. “Acharam que você era um agente da CIA”, argumentou um senhor.

O vídeo só ganhou a atenção da internet por causa de uma pergunta feita por Marcelo Tas a Marcelo Adnet. Ao vivo no Roda Viva, o veterano questionou ao global: “Quando você fala que é de esquerda, você nunca reparou que em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista?”.

A fala causou várias críticas do público. “‘Na China não existe humorista’, says Marcelo Tas”, alfinetou Tom Phillips, correspondente do jornal The Guardian. Marcelo reagiu com argumentos. “Não existe, reafirmo. Se existe humorista na China, ele está preso ou calado. O humorista é um selo da qualidade da liberdade de expressão. Se você conhece algum em atividade por lá, criticando o governo chinês, nos informe, please”, pediu.

Confira:

O @marcelotas disse que humoristas são proibidos em Cuba. Mas, ele, um humorista estrangeiro, fez muito humor por lá. A polícia cubana pediu seus documentos e o liberou. Um cubano fez piada: “acharam que você era um agente da CIA” pic.twitter.com/74ubOipuID — JornalismoWando (@JornalismoWando) August 18, 2020

Não existe, reafirmo. Se existe humorista na China, ele está preso ou calado. O humorista é um selo da qualidade da liberdade de expressão. Se você conhece algum em atividade por lá, criticando o governo chinês, nos informe, please. https://t.co/y380hHcbnK — Marcelo Tas (@MarceloTas) August 18, 2020

Conheço Cuba desde os anos 80. Não há liberdade de crítica, a matéria prima do humor. Mande os nomes. Vou adotar conhecê-los #RodaViva https://t.co/ybO5LNvw4O — Marcelo Tas (@MarceloTas) August 18, 2020