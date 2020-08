Após polêmicas, Neymar tem grande queda em seus faturamentos com publicidade

Após estrelar campanhas publicitária de grandes nomes do mercado, Neymar teve uma baixa no meio. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o jogador deixou de ser um dos garotos-propaganda mais valorizados do mercado brasileiro.

Para quem ainda não se tocou, o jogador, que estava sempre aparecendo em comerciais e fazendo publicidades, não tem mais sido escolhido para protagonizar ações como no passado.

Vale lembrar que a baixa começou a acontecer após a quantidade de polêmicas que o craque do PSG passou a se envolver. O questionamento que fica é se seria essa a razão para tal ocorrido.

Desde as quedas na Copa da Rússia, em 2018, o escândalo com a modelo Najila Trindade e, mais recentemente, e até a situação inesperada com o ex-padrasto foram fundamentais para que os principais nomes da publicidade não colocassem o jogador como garoto-propaganda de suas marcas.

De acordo com as informações da revista Veja, Neymar caiu no ranking de garotos-propaganda mais valorizados do Brasil. Nos primeiros seis meses de 2018, ele era o terceiro mais bem cotado em anúncio para empresas como a C&A e Gol, com um total de 3.498 inserções em comerciais de TV. Em 2020, Neymar caiu para o 41º lugar, com “apenas” 304 inserções.