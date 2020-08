Após processo, Bianca Andrade perde programa e se torna nome proibido na Globo

A Globo parece não disposta a perdoar o fato de Bianca Andrade, a Boca Rosa, não avisar que tinha fechado participação em outro reality show, o Soltos em Floripa, lançado enquanto a influenciadora estava confinada no BBB 2020.

Além do processo judicial que impetrou, pedindo o valor de R$ 500 mil de indenização por ter sido enganada, a emissora também abortou o projeto de um programa que tinha com a famosa. A ex-BBB ainda entrou para a “lista negra” e está terminantemente proibida de aparecer em atrações da casa.

Uma fonte do alto escalão global confirmou ao . que o canal dos Marinho planejava dar um formato para a blogueira de maquiagem. Os planos teriam tido início quando ela assinou contrato para ingressar no confinamento do BBB. O formato mesclaria entrevistas com game show e seria inicialmente produzido pelo Globoplay, mas com possibilidade de estrear na TV aberta.

O projeto foi cancelado assim que Bianca estreou como comentarista do reality show de pegação do streaming da Amazon, quando ainda tinha contrato em vigência pela Globo. A emissora se sentiu enganada pela ex-sister por ela ter omitido o fato de ter gravado o programa antes de fechar com eles. Nos bastidores, a “traição” tem sido encarada como amadorismo de Boca Rosa.

Na ação movida contra a digital influencer, o canal afirma que quando “a ré [Bianca] ainda se encontrava obrigada a cumprir obrigações contratuais com a Globo, como a participação em programas, entrevistas, ensaios fotográficos, entre outras, a autora [Globo] teve ciência acerca de grave violação pela influencer das cláusulas contratuais de exclusividade pactuadas pelas partes”.

Em nota, a assessoria de Bianca disse estar à disposição para colaborar com o processo. “A assessoria de imprensa da apresentadora e empresária Bianca Andrade informa que todas as questões jurídicas e legais envolvendo a Rede Globo estão sendo resolvidas e que a artista está comprometida em fornecer as informações necessárias para deixar claro qualquer mal-entendido com a emissora“, informou a equipe da blogueira.