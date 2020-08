Após quase 40 anos, sinal do SBT chega aos Estados Unidos

Após quase 40 anos de serviços prestados no Brasil, o SBT finalmente chegou aos Estados Unidos. Apesar de ser uma das maiores emissoras do território nacional, ainda não tinha cobertura nesta região assim como as suas principais concorrentes.

O canal de Silvio Santos passou a fazer parte do pacote de canais brasileiros, da operadora de TV por assinatura Sling TV. O anúncio foi feito pela companhia nas redes sociais.

“Silvio Santos Vem Aí! Olê, Olê, Olá! O homem da Jequiti chegou exclusivamente na Sling TV Brasil. Conta pra turma!”, diz o texto sobre a chegada da TV da Anhanguera ao seu catálogo.

Com isso, o SBT se junta com a Globo, Record e Band que já tem o seu sinal ativo há anos em âmbito internacional. A Globo, por exemplo, fechou um acordo com a Sling TV no último mês de junho para que os conteúdos da sua plataforma original de streaming, a Globoplay para os seus assinantes.

Novelas, séries, filmes, programas infantis, conteúdo local e a cobertura jornalística da Globo, incluindo a programação 24 horas da GloboNews, ao vivo, em tradução simultânea, passaram a ficar disponíveis aos assinantes da operadora, sem custo adicional. A Globoplay também já está disponível nos EUA desde janeiro deste ano.