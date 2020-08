Após resultados positivos de covid-19 no Uberlândia, Cruzeiro quer adiamento do Troféu Inconfidência

Horas depois do Uberlândia divulgar sete casos positivos de coronavírus na delegação, o Cruzeiro usou suas redes sociais para se posicionar à favor do adiamento da final do Troféu Inconfidência, marcada para esta quarta-feira, às 19h, no Mineirão.

Segundo o comunicado, a diretoria da Raposa foi consultada pela Federação Mineira de Futebol sobre a possibilidade de postergar a partida em virtude do risco aos envolvidos, apesar de todos os infectados do Uberlândia terem sido afastados, e aceitou de imediato.

“Confirmamos que fomos consultados pela Federação Mineira de Futebol e concordamos com a não realização da partida nesta quarta-feira, em solidariedade à equipe do Uberlândia”, diz parte da nota.

Confirmamos que fomos consultados pela Federação Mineira de Futebol e concordamos com a não realização da partida nesta quarta-feira, em solidariedade à equipe do Uberlândia. — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 5, 2020

Por fim, o Cruzeiro ainda reiterou a ideia de preservação da integridade dos profissionais e desejou pronta recuperação aos contaminados do adversário.

Nosso posicionamento em relação à pandemia sempre foi o de se preservar a saúde e a vida de todos os profissionais envolvidos, seguindo todas as orientações de protocolo das autoridades. — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 5, 2020

A Federação Mineira deve se posicionar em breve, confirmando o adiamento da final do Troféu Inconfidência.