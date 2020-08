Após separação, ex de Perlla posta sobre cobra e fãs apontam indireta

Os seguidores de Cássio Castinhol, ex-marido de Perlla, foram pegos de surpresa com uma recente publicação do empresários nos stories, em que ele se referia – sem citar nomes – a cobras. A postagem vem dias depois do ex-casal anunciar a separação.

“Essa cobra aí é a Jiboiá. Ela não tem veneno, porém, ela mata abraçando. Resolvi estudar sobre cobras, pois aqui no Camorim tem dessa espécie“, escreveu o rapaz.

Segundo o Jornal Extra, o rompimento se deu por conta de brigas financeiras e por um suposto golpe de R$ 10 mil que a cantora teria aplicado.

“Tudo que sair na mídia dizendo que eu falei é mentira! Não tenho assessoria alguma, então, ninguém responde por mim“, disse ele, sem dar detalhes, e ainda completou: “Eu não tenho assessoria alguma. Eu não sou artista ou famoso para isso. Então ninguém responde por mim“.

Na sequência, o artista ainda falou brevemente sobre o término com a funkeira. “Só para explicar para quem não entendeu. Sim, estou separado. O motivo ainda não me pronunciei nem a outra parte também não“, afirmou Castilhol.

“Tem saído coisa na mídia que eu me pronunciei sobre o ocorrido. Porém, não é verdade. Volto a dizer, se necessário, me pronunciarei através de vídeo, para todos saberem que realmente foi eu“, finalizou o ex-esposo de Perlla.