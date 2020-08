Após separação, Marília Mendonça e Murilo Huff voltam a se seguir na web

Semanas após terem anunciado o fim do relacionamento, Marília Mendonça e Murilo Huff voltaram a se seguir no Instagram. Os dois são pais do pequeno Léo, de apenas sete meses. A confirmação do término foi feito pelas redes sociais e pegou todos de surpresa.

Agora, os fãs da cantora ficaram eufóricos e se animaram com uma possível reconciliação dos artistas. “Voltem mesmo”, disse um admirador. “Família linda”, destacou outro.

Cabe lembrar que a rainha da sofrência elogiou o ex ao falar sobre a separação e negou uma possível traição. “Primeiramente, o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é muito do bem. É um cara lutador, batalhador, de família”, disse ela, na época.

“Não é minha obrigação vir aqui falar sobre isso, nem minha vontade. Mas eu estou aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento. Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Vocês precisam respeitar esse momento“, acrescentou Marília.

Já o sertanejo aproveitou a data de aniversário da cantora, recentemente, para destacar o carinho que sente por ela. “Juntos (como casal) ou não, eu sempre vou te desejar tudo o que há de melhor no mundo! Você é uma das pessoas mais incríveis que eu tive a felicidade de cruzar minha vida, então, não poderia deixar de vir aqui desejar feliz aniversário pra você e deixar registrado o quanto você é especial. Que essa data se repita por mais 100 anos com a graça de Deus”, enfatizou Huff ao compartilhar uma foto onde aparece de mãos dados com Marília Mendonça.