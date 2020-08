Após suspense, Datena toma decisão sobre candidatura em 2020

José Luiz Datena tomou sua decisão sobre a possível candidatura para a eleição deste ano. Apresentador na Rádio Bandeirantes e do Brasil Urgente, na Band, o veterano deve anunciar nas próximas horas que não será candidato em 2020, mesmo entre os nomes mais cotados para a chapa PSDB/MDB para a prefeitura de São Paulo.

Na manhã desta terça-feira (11), o famoso não esteve no comando do Manhã Bandeirantes, na rádio do Grupo Bandeirantes, e levantou suspeitas sobre a candidatura. Vale lembrar que a partir de hoje, quem quiser disputar a eleição não pode apresentar programas no rádio ou na TV. As informações são do site UOL.

Ao contrário da rádio, a Band espera a sua estrela no estúdio do Brasil Urgente nesta tarde. Caso ele apareça, será sacramentada a sua não candidatura. Um membro do MDB afirmou à reportagem que o jornalista falará sobre o assunto.

Dentro do partido do ex-presidente Michel Temer, o contratado do canal paulista se tornou a figura certa dentro da sigla para a candidatura ao Senado em 2022. No PSDB, a decisão dividiu opiniões: alguns entenderam como a melhor decisão, mas outros esperavam a chegada do pai de Joel Datena oficialmente na política.

Durante a novela sobre a sua candidatura, Datena afirmou ao jornalista Leo Dias, em entrevista no YouTube, que tinha pelo menos duas propostas. “No meio desse monte de coisa, eu tenho, na realidade, duas propostas. Uma, bem clara, de ser candidato a vice. Praticamente acordada”, afirmou na época.