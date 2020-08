Após tatuagem, padre Fábio de Melo impressiona com mudança no visual

Uma semana após surpreender com sua primeira tatuagem, o padre Fábio de Melo voltou a dar o que falar nas redes sociais. Desta vez, o religioso impressionou a web com o seu novo visual, ao compartilhar uma selfie nesta terça-feira (11).

Sempre de barba, o também cantor resolveu inovar e raspou tudo. E não só isso. Ele também posou com um topete maior do que o que costuma usar em seu Instagram oficial. Fábio de Melo ainda comentou sobre o “tapa no visual” na legenda da publicação.

“Tirei a barba e fiz megahair no topete”, brincou o famoso. Inclusive, sobre estar sem barba, até ele decidiu fazer uma brincadeira nos stories: “O segredo para emagrecer é tirar a barba. No mínimo uns 3kg a menos na balança”.

Muitos seguidores e amigos comentaram o novo estilo do religioso. “Não te conheço mais, padre”, comentou uma seguidora. “Na cabeleleila Leila?!”, brincou outro internauta, lembrando de um recente meme.

“Mentira!!! Não acredito padre, ficou com cara de bebê”, apontou mais uma admiradora do padre. Além disso, houveram seguidores que fizeram comparações dele com Felipe Neto, Evaristo, Luan Santana e o Marcelo Adnet.