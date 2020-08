Após término com Maiara, Fernando Zor reage contra críticas que recebe

Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, se mostrou bem chateado com as críticas que tem recebido, principalmente após o término do seu namoro com Maiara. Neste domingo (2), então, o cantor desabafou.

Nas redes sociais, o sertanejo, que terminou o seu romance com a cantora recentemente, afirmou que tomou uma decisão: parou de se importar com opiniões alheias.

“Aprendi a ignorar certas opiniões para preservar o que mais importa: a minha paz!”, disparou o artista na legenda de foto em que aparece aproveitando o pôr do sol durante um passeio de barco em rio.

Os admiradores de Fernando Zor usaram do espaço dos comentários para demonstrar apoio e carinho. “Suas decisões são somente suas”, escreveu um internauta.

“A paz não tem preço”, afirmou outro fã do artista. “Você está certo”, acrescentou um terceiro seguidor ex-namorado de Maiara no Instagram.

Recentemente, o famoso surpreendeu ao deixar um comentário um tanto quanto inusitado em foto de Maiara. Nas redes sociais, a cantora mostrou toda sua ótima forma em um clique de biquíni com a irmã, Maraisa. O sertanejo, então, decidiu brincar e divertiu os fãs com comentário na publicação da famosa.

“Eu também gosto de caminhar pelado! Aguardem”, escreveu Fernando Zor, que animou os seguidores e, ao mesmo tempo, mostrou que a amizade permanece entre o ex-casal.