Após treta, Luisa Mell sofre acusações, desabafa e alfineta família Bolsonaro

Luisa Mell voltou a usar as redes sociais, nesta quinta-feira (27), após trocar farpas com Agustin Fernandez e também provocar Michelle Bolsonaro. Desta vez, no entanto, a ex-apresentadora da RedeTV! alfinetou a família Bolsonaro.

Em texto, a famosa comentou que sofreu acusações, logo depois da confusão de ontem. “Hoje foram divulgadas afirmações caluniosas e difamatórias a respeito do meu marido e de mim”, iniciou ela.

“Após ser processado e se defender, o meu marido comprovou sua inocência e o próprio Ministério Público requereu a sua absolvição, tendo ele sido inocentado de todas as acusações que injustamente sofreu”, acrescentou a ativista pelas causas animais, que não entrou em detalhes sobre a acusação.

Luisa Mell completou: “Os divulgados de afirmações falsas e criminosas serão processados, cível e criminalmente. Essa conta o Queiroz não vai poder pagar”.

Ela fez referência aos supostos casos envolvendo laranjas na família Bolsonaro, como o filho do presidente Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz.

Ontem, cabe lembrar, a famosa decidiu seguir o que muitos famosos fizeram nos últimos dias e fez a pergunta que levou Jair Bolsonaro (sem partido) a ameaçar um repórter do O Globo. Em seu Instagram, no entanto, a ativista ainda causou elogiando Michelle Bolsonaro.

Inicialmente, numa postagem, a ex-apresentadora parabenizou a esposa do presidente da República por ter adotado dois animais.

“Parabéns a @michellebolsonaro por ter adotado 2 animais de um abrigo em Brasília! Uma linda atitude que certamente pode influenciar muitos brasileiros”, escreveu a famosa, que compartilhou uma notícia envolvendo a adoção.

“Palmas para a nobre atitude da primeira dama! Mas @michellebolsonaro , pq o Queiroz depositou 89 mil reais na sua conta?”, completou Mell, que dividiu opiniões na rede social.