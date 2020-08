Após vexame de Bolsonaro com Al Gore, presidente surge em versão brasileira do The Office

O documentário alemão O Fórum, sobre os bastidores do Fórum Econômico Mundial de Davos de 2019, foi lançado na web, e uma cena envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-vice presidente dos Estados Unidos, Al Gore, chamou a atenção e virou motivo de piada na internet.

Internautas brasileiros não perderam a oportunidade e criaram uma versão nacional da série The Office com base no diálogo inusitado entre os líderes. A sátira colocou a sitcom norte-americana entre os assuntos mais comentados do Twitter na última segunda-feira (24).

O vexame de Bolsonaro ocorreu quando, acompanhado do ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo, e um tradutor, o Chefe do Executivo iniciou uma conversa com Gore, conhecido por ser defensor de causas ambientalistas.

O político americano se aproximou da dupla brasileira e iniciou uma conversa. “Eu sou um grande amigo do Alfredo Sirkis”, comentou. Sirkis é um dos fundadores do Partido Verde e morreu em julho de 2020, vítima de um acidente de carro.

“Lá atrás fui inimigo do Sirkis, na luta armada”, reagiu Bolsonaro, se referindo ao período da ditadura militar. “Ah, eu não sabia! Então falei sobre a pessoa errada!”, desconversou Gore. “Tudo bem, a história do regime militar no meu país foi mal contada”, completou o presidente.

Na sequência, o ativista político comentou sobre sua preocupação com a Amazônia: “Estamos todos muito preocupados com a questão da Amazônia”. O pai do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) respondeu: “Quero explorar os recursos da Amazônia com os EUA”. Confuso, o norte-americano rebateu: “Não entendi o que você quer dizer”.

Confira:

Recebi esse trecho do documentário O Fórum, que retrata os bastidores recentes de Davos. A conversa entre Bolsonaro e o ex-VP @algore é impagável: A: “Estou preocupado com a Amazônia”

B: “Quero explorar os recursos da Amazônia com os EUA”

A: “Não entendi o que você quer dizer” pic.twitter.com/2S3khHUNp8 — Guilherme Casarões 🇧🇷🏡🇺🇳 (@GCasaroes) August 24, 2020

Cena deletada da primeira temporada de The office pic.twitter.com/UAv8vTnomR — the office Brasil (@theofficeBR_) August 24, 2020

Vi gente falando que o Bolsonaro em Davos parecia cena de The Office, então… Apreciem esta obra de arte! pic.twitter.com/9iqFE95jwa — Pedro Henrique Quiste (@ph_quiste) August 24, 2020