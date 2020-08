Aprenda a editar vídeos no Android com o Google Fotos; simples e rápido

O Google Fotos recebeu uma expansão e agora é capaz de realizar edições em vídeos. O app evoluiu e permite que vídeos sejam cortados, estabilizados ou capturem quadros específicos como fotografias em poucos toques.

Para conferir as novidades, é necessário que o app Google Fotos esteja instalado na versão mais recente. Checar isso é um processo simples, basta acessar o Google Play Store, entrar na página do Google Fotos e baixar atualizações disponíveis. Se o botão de atualização não estiver disponível, prossiga para o próximo passo.

Editando vídeos no Google Fotos

Diferente de softwares dedicados a edições, o Google Fotos oferece uma ferramenta muito limitada e simples para modificações e não é muito diferente das edições de fotografias. O processo é simples: acesse o vídeo desejado e clique no botão de ajustes, normalmente centralizado na parte inferior.

Igor Almenara/Reprodução

De lá, você é levado para um ambiente de edição com ferramentas bem objetivas. Na parte inferior, todo o vídeo é dividido em quadros e basta arrastar a barra para definir cortes no vídeo em qualquer uma das pontas.

O botão do lado esquerdo, por sua vez, realiza a estabilização do vídeo — processo que leva alguns segundos para ser concluído, dependendo da duração da captura. Por fim, no lado direito, o botão de “mudar orientação”. Sempre que apertá-lo, o Google Fotos vira o vídeo em sentido anti-horário, mas pode ser feito quantas vezes quiser para alcançar o resultado esperado.

Capturando quadros

Por fim, o botão de “Exportar quadros” é capaz de capturar uma fotografia de um dos quadros do vídeo. O resultado é uma captura na resolução da reprodução, mas com qualidade superior a uma captura de tela, considerando que pode ser tirada com bastante precisão.

Igor Almenara/Reprodução

O Google Fotos não dispensa ou substitui ferramentas mais versáteis de edição. Cortes intermitentes, ampliação de captura e outras funções interessantes para recordações ou vídeos profissionais ainda exigem apps dedicados. Ainda assim, o app da Google acaba sendo um bom aliado para cortes simples e edições descomplicadas de vídeos caseiros.