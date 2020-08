Apresentador da Globo chora muito ao homenagear pai em telejornal

Fábio William, da Globo, não conseguiu controlar a emoção e chorou ao encerrar o telejornal DFTV 1, nesta sexta-feira (7). O motivo? Uma homenagem que fez pelo Dia dos Pais, que será comemorado no domingo (9).

O jornalista ficou com a voz embargada e os olhos marejados ao falar sobre seu pai. “Pai está anos luz de amigo, de companheiro, pai está sempre presente. Educa, protege, desagrada, faz o que precisa ser feito”, desabafou o apresentador.

“É assim que eu aprendi e aprendo com meu pai, e tento repetir aos meus filhos a mesma coisa”, acrescentou Fábio William, que interrompeu sua fala para pedir desculpas aos telespectadores pela emoção.

Em seguida, o apresentador da Globo finalizou: “Se eles [os filhos] gostam, não sei, mas no final de tudo, no futuro, eu quero que eles olhem para trás e sintam o que eu sinto. Domingo mande uma mensagem, uma oração para o seu pai, ele vai gostar, aonde quer que ele esteja. Me desculpem e fiquem em paz”.

No Twitter, muitos telespectadores falaram sobre a emoção do comunicador. “Que bela mensagem de Dia dos Pais no final do #DF1. Impossível não se emocionar! O Fábio William, a meu ver, está entre os melhores âncoras do país. Sabe a hora de ser sério, engraçado, irônico, e no tom certo“, escreveu um.

“Fábio William é o jornalista mais carismático. Um dos melhores que eu já vi na minha vida. Um jornalista que não se preocupa apenas em dar notícias, mas ele se preocupa mais com a população do que o presidente/governador. Fábio tem minha total admiração e respeito”, comentou outro.

Um terceiro também elogiou o jornalista: “Fábio William é o melhor jornalista do Brasil, existe algum ser humano que discorde?”.

Que bela mensagem de Dia dos Pais no final do #DF1. Impossível não se emocionar! O Fábio William, a meu ver, está entre os melhores âncoras do país. Sabe a hora de ser sério, engraçado, irônico, e no tom certo. Repercutiu demais esse vídeo hoje. pic.twitter.com/KQDSNHiTUE — Rodrigo Fernandes (@rodrigo_fnandes) August 7, 2020