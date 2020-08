Apresentador diz que deixou SporTV após perseguição de comentarista

O apresentador Fred Ring fez revelações sobre a sua demissão do SporTV, do Grupo Globo. Ao Programa Pânico, da rádio Jovem Pan, ele falou que deixou o canal, no começo do mês, depois de sofrer uma suposta perseguição de uma “comentarista loira”.

Sem citar nomes e provas, o jornalista fez uma descrição de que seria a comentarista Ana Thaís Matos. “Havia uma perseguição pessoal. Posso sentir isso de lá de dentro. Posso dizer que, muitas vezes, o canal me bancou e me defendeu”, destacou ele.

“Mas havia uma perseguição de uma comentarista mulher, loira, que lacra pra caramba. Não vou falar o nome, mas ela aparece na Rede Globo, faz jogos e está colecionando inimigos, essa é a minha sensação, e eu fui um deles. Então, resolvi ir embora”, afirmou Fred Ring.

O ex-apresentador do Grupo Globo também desabafou que chegou a ser instruído a expor opiniões que não pertenciam a ele e, por isso, sofreu com um desgaste na sua relação com os diretores do SporTV.

“O que me parecia algo subjetivo durante os anos no canal, de que havia um direcionamento mais para cá ou mais para lá, para falar menos de um assunto e engajar mais em outra causa, começou a se tornar algo batido mesmo, que me incomodava”, comentou.

Fred Ring ainda citou como exemplo uma situação em que ele foi orientado a criticar o governador de São Paulo, João Dória (PSDB): “Eu não achava que nem deveria vir uma ordem desse tipo e nem que era minha responsabilidade encaminhar essas palavras como minhas. O canal tomou um direcionamento ideológico que eu não concordava”.