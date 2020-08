Apresentadora da Band, Larissa Erthal revela gravidez e conta detalhes

Larissa Erthal está grávida do seu primeiro filho. Feliz com a notícia, a apresentadora da Band contou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, o quanto sonhava com a gestação.

Casada há dois anos com Leonardo Dias, com quem se relaciona desde 2020, a jornalista afirmou: “Estou radiante de felicidade, queríamos muito esse filho. Esperei dar os três meses para contar. Estou ainda no início, ainda na fase de muitos enjoos e sono. Passo mal todo dia, mas acho que isso já vai acabar”.

Como queria ser mãe, mas o relógio biológico já apitava, Larissa resolveu procurar um médico especialista: “Por já ter 36 anos, achamos que era a hora certa e não dava mais para esperar. Ou teríamos que partir pra um congelamento de óvulos e depois fertilização, procedimentos que não são baratos”.

“Esse é um dilema na vida da mulher de hoje. Sempre me dediquei, desde muito nova, à minha carreira. Mas, em algum momento, é preciso parar e olhar para família. Ou o tempo passa e pode ser tarde demais”, completou.

“Como sentia que não tinha 1, 2 anos de tempo para ficar tentando da forma mais natural possível, e não queria ficar me frustrando com resultados negativos, resolvi logo procurar ajuda do Dr. Maurício Mendes, que faz um processo de coito programado”, contou Erthal.

“Ele acompanha a evolução do óvulo através de algumas ultras no período fértil e te diz exatamente quando ter relação. Na primeira tentativa deu certo”, revelou.