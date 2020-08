Arana espera jogo duro contra o Flamengo na estreia do Brasileirão e almeja título

O Atlético Mineiro garantiu uma vaga na final do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira. Mas, o momento de mudar o foco e projetar o duro duelo contra o Flamengo no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pela estreia no Brasileirão.

Um dos destaque do Galo neste retorno do futebol, Guilherme Arana projetou dificuldades contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores, que está sem jogar há quase um mês.

“Já estamos trabalhando faz um bom e sabemos que a estreia é contra o Flamengo. Estamos assimilando as ideias do Sampaoli, mas temos jogadores de qualidade, temos condições e vamos em busca de um resultado bom, mas não será nada fácil”, falou em entrevista coletiva virtual.

Credenciado ao título, o Arana espera por grandes conquistas do Galo na temporada. O lateral espera que o elenco mostre sua qualidade e união de fora do campo dentro dele também.

“Somos um time muito jovem, rápido. O mais importante é que todos sabem o que tem que fazer dentro de campo. Estamos trabalhando para aperfeiçoar detalhes. Na frente temos jogadores, rápidos. Fora de campo, todo mundo é amigo, tem um respeito muito grande. O foco é de conseguir grandes coisas”, completou.