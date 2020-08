Argentino do Athletico-PR passa Tevez e só fica atrás de Lionel Messi após mais um título no Brasil

Lucho González, pelas contas do Olé, soma agora 29 títulos, desde a conquista com o Huracán, da Primera B Nacional, em 2003.

Com muita quilometragem na carreira, o jogador de 39 anos tem conquistas de todos os tamanhos ao longo de 17 anos como jogador profissional.

Os destaques no currículo do atleta vão para a Copa Libertadores conquistada com o River Plate, em 2015, quando ele já era um veterano, o Ouro na Olimpíada, com a Argentina, em Sydney, além da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil com o próprio Furacão.

Lucho González comemora gol em vitória sobre o Fluminense de 2019 GERALDO BUBNIAK/Gazeta Press

Mas foi no Porto, onde seu nome é sagrado, que ele conquistou mais troféus.

Foram 11 conquistas com o Porto, seis com o Olympique de Marselha, quatro com os o Millonarios argentinos e já são cinco com o Atlhetico – além de seu primeiro, pelo Huracán e os dois com a Argentina, do mais antigo para o mais recente.

Segue abaixo a listagem de conquista do jogador:

Os 29 Títulos de Lucho González

1) Primera B Nacional de 2000, com o Huracán.

2) Clausura 2003, com o River.

3) Pré-olímpico de 2004, com a Argentina.

4) Clausura 2004, com o River.

5) Jogos Olímpicos de 2004, com a Argentina.

6) Primeira Liga de 2006, com o Porto.

7) Copa de Portugal de 2006, com o Porto.

8) Supercopa de Portugal de 2006, com o Porto.

9) Primeira Liga de 2007, com o Porto.

10) Primeira Liga de 2008, com o Porto.

11) Primeira Liga de 2009, com Porto.

12) Copa de Portugal de 2009, com Porto.

13) Ligue 1 de 2010, com o Olympique de Marsella.

14) Copa da Liga da França de 2010, com o Olympique de Marsella.

15) Supercopa da França de 2010, com o Olympique de Marsella.

16) Copa da Liga da França de 2011, com o Olympique de Marsella.

17) Supercopa da França de 2011, com o Olympique de Marsella.

18) Copa da la Liga da França de 2012, com o Olympique de Marsella.

19) Primeira Liga de 2012, com o Porto.

20) Supercopa de Portugal de 2012, com o Porto.

21) Primeira Liga de 2013, com o Porto.

22) Supercopa de Portugal de 2013, com o Porto.

23) Copa Libertadores de 2015, com o River.

24) Suruga Bank de 2015, com o River.

25) Copa Sul-Americana de 2018, com o Athletico Paranaense.

26) Campeonato Paranaense de 2018, com o Athletico Paranaense.

27) Suruga Bank de 2019, com o Atlhetico Paranaense.

28) Copa Brasil do Brasil de 2019, com o Athetico Paranaense.

29) Campeonato Paranaense de 2020, com o Athletico Paranaense.