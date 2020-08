Arnaldo Saccomani morre aos 71 anos em São Paulo

Ex-jurado de programas musicais da TV, o produtor musical Arnaldo Saccomani morreu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 71 anos. O famoso passava por um tratamento renal há dois meses e realizava hemodiálise desde junho do ano passado.

Segundo a sua família, Arnaldo morreu em sua casa, no município de Indaiatuba, no interior de São Paulo. O velório do produtor deve acontecer no Parque do Memorial em Embu das Artes, das 10h às 12h.

No ano passado, o produtor musical foi internado na UTI de um hospital de São Paulo com uremia, uma doença rara que acontece quando os rins não conseguem filtrar adequadamente os resíduos do sangue.

Arnaldo Saccomani começou a carreira na década de 1960 e produziu álbuns de grandes artistas da música brasileira, como Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Fábio Júnior, Chiquititas Brasil, Dominó, entre outros.

Nos anos de 1990, o famoso foi o responsável pelo lançamento do estilo conhecido como pagode romântico e também estabeleceu contato entre o grupo Mamonas Assassinas e a gravadora que os lançou. Seu último trabalho como produtor foi no álbum Além do Tempo, de Larissa Manoela, no início de 2019.

Na televisão, ele ficou conhecido por ser um jurado carrasco dos programas como Ídolos e Qual É o Seu Talento?, ambos no SBT, emissora da qual se afastou no início deste ano. Ele vinha participando do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho.