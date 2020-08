Arquivo X: elenco canta nova letra da música tema (VÍDEO)

The X-Files (Arquivo X) se tornou um marco entre as séries de TV, desde a atuação brilhante de Gillian Anderson e David Duchovny até à música de abertura. O instrumental, recentemente, ganhou uma letra que foi cantada por todo o elenco de Arquivo X, além daqueles que participaram da produção da série.

Foi feito um concurso para que os participantes pudessem submeter suas ideias para preencher a parte musical já pronta. A letra vencedora, composta por Jennifer Large e Rebecca MacDonald, foi cantada em um vídeo feito à distância pelo elenco de Arquivo X, além do criador Chris Carter e o diretor Vince Gilligan, resultando em uma reunião impecável.

Confira o vídeo:

Mais detalhes da reunião do elenco de Arquivo X

O objetivo do vídeo é arrecadar dinheiro para ajudar a World Central Kitchen, uma organização que visa auxiliar comunidades em crises ao oferecer comida de qualidade, amenizando a fome e pobreza constante.

Atualmente, todas as temporadas de Arquivo X estão disponíveis na Amazon Prime Video. O serviço de streaming dá a oportunidade de maratonar não apenas as temporadas antigas, exibidas entre 1993 e 2002, como também as produzidas após a volta da série, oficialmente finalizada em 2018.

Agora, é possível cantar a música de abertura com a nova letra divulgada!